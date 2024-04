Golf: Masters, ad Augusta vince l'americano Scottie Scheffler

Il golfista americano Scottie Scheffler ha vinto per la seconda volta il Masters di Augusta, in Georgia. Il 27enne numero 1 del mondo ha superato per quattro colpi lo svedese Ludvig Aberg, con la leggenda del golf Tiger Woods che ha concluso solo al 60mo posto. L'inglese Tommy Fleetwood e gli americani Collin Morikawa e Max Homa si sono divisi il terzo posto, a sette colpi dal vincitore. Scheffler ha così indossato per la seconda volta dopo il 2022 la prestigiosa giacca verde assegnata al vincitore del torneo, oltre a un bonus record di 3,6 milioni di dollari (circa 3,4 milioni di euro). L'americano diventa così il quarto golfista più giovane a vincere diversi tornei principali dopo Tiger Woods, Jack Nicklaus e Seve Ballesteros. Ora punta al successo negli altri tre grandi appuntamenti in calendario: il Pga Championship del 16-19 maggio a Louisville (Kentucky), lo Us Open del 13-16 giugno a Pinehurst (North Carolina) e il British Open del 18-21 luglio a Troon in Scozia.