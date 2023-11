Gonzalez/Roger-Vasselin in semifinale doppio ATP Finals Gonzalez e Roger-Vasselin si qualificano per le semifinali delle Atp Finals di Torino, sconfiggendo Dodig e Krajicek in tre set (6-4, 3-6, 15-13) dopo un'ora e 40 minuti. Granollers e Ceballos sono l'altra coppia qualificata.