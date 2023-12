Governo, Italia deve fare sforzi maggiori nella lotta al doping

Siamo entusiasti di continuare lo sviluppo del laboratorio e del programma antidoping italiano, nel quadro dei rapporti molto amichevoli che da sempre uniscono l'Italia e la WADA, e siamo lieti di poter contare sui vostri sforzi e su quelli dell'Italia intera per preservare i valori di uno sport senza doping. La WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, ha espresso la sua soddisfazione al Governo Italiano in una lettera firmata dal Prof. Olivier Rabin. Complimenti, inoltre, per aver assicurato nella Legge di Bilancio 2024 una somma di 18 milioni di euro a favore di Sport e Salute, con l'obiettivo di preparare un laboratorio conforme agli standard internazionali richiesti per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 a Milano-Cortina e altri eventi sportivi globali in futuro. Il progetto del nuovo laboratorio sarà inaugurato tra il 2024 e il 2025.