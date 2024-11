Gp Brasile: Vasseur abbiamo "due auto in top-5, e il passo c'è"

"È il meglio che potevamo fare oggi con l'assetto che avevamo con questo format delle qualifiche. Cercheremo di fare un lavoro migliore domani per le qualifiche vere, ma è anche una buona posizione per la gara sprint". Così il team principal Ferrari, Frederic Vasseur, dopo le qualifiche della gara sprint a Interlagos. "Abbiamo vinto le ultime due gare partendo dalla seconda fila, non so se è una buona posizione, ma quantomeno il passo c'è e abbiamo due macchine in top-5", ha aggiunto il francese ai microfoni di Sky Sport. "Il circuito è stato riasfaltato ma è ancora quello con più dossi. Tutti stanno soffrendo per questo ma la McLaren probabilmente ha fatto un lavoro migliore e hanno trovato un assetto che garantisce maggior guidabilità - ha spiegato Vasseur -. Aspettiamo le previsioni meteo per le qualifiche e la gara, dobbiamo tenere a mente che la gara di domenica è quella più importante in termini di punti, quindi la scelta delle gomme sarà più sulla scelta di domenica che su quella di sabato. Sarà una lotta lunga fino alla fine, avremo gare positive e altre probabilmente più difficili, intanto partire dalla seconda fila sarà una buona opportunità".