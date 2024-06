Gp Canada: Hamilton "qui con un aggiornamento, non vedo l'ora"

"Stiamo crescendo e sono fiero di come si sta lavorando in fabbrica, con grande concentrazione e spero ci si possa avvicinare anche di più agli altri". E' un Lewis Hamilton in fiducia quello che si è presentato in conferenza stampa piloti a Montreal, dove domenica si disputerà il Gp del Canada, su "una pista quasi cittadina, che si addice a chi ha uno stile aggressivo", ha sottolineato il pilota della Mercedes. "La macchina ora è più stabile in curva e ora possiamo affrontarle con più facilità. Ma il bilanciamento manca ancora", ha aggiunto, annunciando un "l'aggiornamento per entrambe le W15 e non vedo l'ora di vedere le sensazioni che avremo". In conferenza stampa non erano presenti i piloti della Ferrari, ma c'erano tra gli altri Oscar Piastri della McLaren e Sergio Perez, fresco di rinnovo con la Red Bull. Il giovane australiano ha dichiarato che il suo team si sente "di poter lottare tra i favoriti". "E' entusiasmante lottare per il vertice e sappiamo che ora la vittoria è alla nostra portata - ha aggiunto -, specie dopo le ultime tre gare che sono state positive". Quanto a Perez, si è augurato "di non avere gli stessi problemi di Monaco. Mi aspetto di vedere una macchina più forte, anche gli altri stanno facendo progressi e noi dobbiamo fare lo stesso".