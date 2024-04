GP Cina: Leclerc, domani l'obiettivo è il podio

"L'obiettivo di domani è il podio" ha assicurato a Sky un fiducioso Charles Leclerc, nonostante il sesto posto sulla griglia di partenza. Significa che il pilota Ferrari si sente in grado di concludere la gara davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso ed alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Dando per scontato di non poter infastidire le inarrivabili Red Bull. In Q3 "abbiamo perso il feeling con la vettura per colpa del vento - ha spiegato ancora Leclerc - ma l'obiettivo resta il podio. Oggi abbiamo sacrificato qualcosa in termini di bilanciamento per la gestione della gara". Carlos Sainz ha raccontato la dinamica della sua uscita di pista che ha portato alle bandiere rosse in Q2, mentre percorreva l'ultima curva prima del traguardo: "Errore mio, ho preso il cordolo e poi la ghiaia, ma sono comunque riuscito a correggere la traiettoria ed urtare le barriere con un angolo non eccessivo". La sua Ferrari infatti non ha riportato danni alle sospensioni ed è potuta ripartire dopo la sostituzione del musetto. Entrambe hanno poi minimizzato il contatto che li ha visti protagonisti durante la sprint: "Carlos era in modalità aggressiva" ha commentato Leclerc. "Charles ha detto così? Allora mi scuso" ha concluso lo spagnolo.