GP Cina: Vasseur, sarà un weekend complicato

Si aspetta "un weekend complicato" Frederic Vasseur sul circuito di Shanghai, dove la F1 non correva da cinque anni, perché "non abbiamo dati con questa generazione di vetture". "Anche l'asfalto è difficile da interpretare - ha detto a Sky il team principal della Ferrari - Oggi non abbiamo percorso tanti giri, speriamo siano sufficienti per fare le scelte giuste in vista della gara Sprint di domani. Stasera dovremo scegliere bene la mescola".