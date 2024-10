Gp Giappone: Marquez "ora posso lavorare tranquillo per 2025"

"Io e Bastianini non potevamo sbagliare in Indonesia, altrimenti saremmo rimasti fuori dalla corsa al mondiale. Così è stato, a lui è successa una cosa, a me un'altra, ed ora è una lotta a due tra Bagnaia e Martin". Così Marc Marquez in vista del Gp del Giappone di domenica prossima. "Per me è uguale, sapevo che sarebbe stato molto complicato - afferma il pilota dl team Gresini -. In qualche modo mi dà una certa tranquillità per queste ultime gare, in cui continuerò a lavorare per il futuro. Per domani la vedo bene, Motegi è una pista adatta alla Desmosedici". Enea Bastianini si lascia ancora un piccolo margine di speranza: "Io ci credo fino a quando la matematica dice che è possibile. Non è realistico, perchè stiamo parlando di una percentuale molto piccola. Possiamo sognarlo, ma se vogliamo essere realisti, mi posso giocare la terza posizione". L'italiano crede poi che insieme con Marquez potrà "dare fastidio nella lotta al titolo, ma entrarci è più difficile. Comunque mi sto giocando ancora qualcosa anche io e voglio continuare a farlo senza pensare ad altro".