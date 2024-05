Gp Imola: Leclerc vola anche nelle seconde libere, Sainz sesto

Un venerdì più che promettente a Imola per la Ferrari, con Charles Leclerc che dopo aver messo tutti dietro nelle prima libere si è ripetuto nella sessione pomeridiana. Il pilota monegasco, al volante della SF-24 aggiornata, ha fatto segnare il tempo di 1:15.906, migliorando di oltre un secondo il precedente 1'16''990. Alle spalle di Leclerc si sono piazzati Oscar Piastri con la McLaren, staccato di circa due decimi, e il giapponese Yuki Tsunoda, a quasi quattro ma comunque sorprendente con la RB, mentre Carlos Sainz, terzo al mattino, ha ottenuto il sesto crono, preceduto anche da Lewis Hamilton e George Russell, con le Mercedes. E' di oltre mezzo secondo il distacco accumulato invece da Max Verstappen, settimo nei tempi e non soddisfatto della tenuta della sua Red Bull, ma pur sempre in grado di rifilare un decimo al compagno di squadra, Sergio Perez. Non bene nella prima giornata di lavoro in vista del Gp dell'Emilia Romagna nemmeno le Aston Martin, con Alonso solo decimo e distante un secondo dalla Ferrari.