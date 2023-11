Gp Las Vegas: Ferrari davanti a tutti nelle seconde libere

Doppietta Ferrari nelle seconde prove libere del Gp di Las Vegas, durante il 50% in più del solito (90 minuti) dopo il serio danno causato da un tombino alla Rossa di Carlos Sainz, e ad altre vetture. Lo spagnolo è riuscito a tornare in pista ma il più veloce è stato Charles Leclerc, con il tempo di 1:35.265. Più lento di quasi mezzo secondo è stato Sainz, il quale dovrà anche subire una penalizzazione di dieci posizioni in griglia per il cambio, peraltro obbligato, della power unit. Dietro alle Ferrari, si sono piazzati Fernando Alonso (Aston Martin) e Sergio Perez, con la Red Bull. Terza fila viruale per Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Max Verstappen (Red Bull), l'ultimo a contenere il distacco entro il secondo da Leclerc. Più indietro si sono piazzati Nico Hulkenberg (Haas) e Lance Stroll (Aston Martin), davanti a Lewis Hamilton (Mercedes), nono, ed Alexander Albon (Williams), decimo. Fuori dalla top ten sono rimaste le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e anche la Mercedes di George Russell.