Gp Las Vegas: Russell "weekend da sogno, ora festeggiamo"

"È stato un weekend da sogno, non so come siamo stati così veloci e vincere qui è incredibile, guidare su questo circuito circondati da tutte queste luci". Così George Russell, vincitore del Gp di Las Vegas di Formula 1, ha commentato a caldo il suo successo. "Avevo programmato di partire tra un paio d'ore, ma sicuramente non salirò su quel volo e mi godrò la mia serata con tutto il mio team", ha aggiunto il britannico della Mercedes. Subito dopo ha parlato Lewis Hamilton, che partito dal decimo posto ha chiuso al secondo. "Se avessi fatto il mio lavoro ieri, oggi sarebbe stato un gioco da ragazzi, ma mi sono divertito a partire dal fondo. Il team ha fatto un lavoro fantastico questo weekend", ha affermato il sette volte campione del mondo, che ha voluto "fare grandi congratulazioni a Max per aver vinto il campionato del mondo, con ancora due gare da disputare".