Gp Monaco: incidente nel 1/o giro, subito bandiera rossa

Il gran premio di Monaco è stato fermato con bandiera rossa al primo giro per un pauroso incidente che ha coinvolto nelle retrovie la Red Bull di Sergio Perez e le due Haas, semidistrutte nello schianto. I piloti appaiono illesi. Subito dopo il via, poi, Carlos Sainz con la Ferrari, era stato costretto a fermarsi per un problema ad uno pneumatico, mentre Charles Leclerc, partito dalla pole, era scattato in testa.