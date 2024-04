Gp Spagna: Bagnaia il più veloce nelle pre qualifiche

E' di Francesco Bagnaia, su Ducati, il miglior tempo al termine delle prequalifiche della MotoGp per il Gp di Spagna, a Jerez de la Frontera. Il campione del mondo ha chiuso il suo giro più veloce in 1:36.025, nuovo record della pista, precedendo il pilota dell'Aprilia Maverick Vinales. staccato di un decimo, e Marc Marquez (Ducati Gresini, +0.143). Più staccati, Marco Bezzecchi (Ducati Vr46, +0.339), Jorge Martin (Ducati Pramac, +0.410) e Pablo Acosta (GasGas, +0.414). Settimo tempo per l'Aprilia di Aleix Espargaro (+0.421) e ottavo per la Ducati ufficiale di Enea Bastianini, +0.455). Accedono direttamente alla Q2 di domani anche Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46, +0.511) e Alex Marquez (Ducati Gresini, +0.514). Dovrà invece passare per la Q1, tra gli altri, Brad Binder (Ktm), uscito di pista mentre cercava la miglior prestazione.