Gravina, "Atalanta straordinaria, bella notizia per l'Italia"

"Atalanta straordinaria! La conquista della finale di Europa League è un'atra bella notizia per il nostro movimento e il giusto premio per la famiglia Percassi e la società nerazzurra, che ha fatto della programmazione e della sostenibilità un modello vincente sia in campo che fuori. Applausi anche alla Roma, che ha mancato di poco l'impresa della terza finale europea consecutiva. I giallorossi sono stati protagonisti di un cammino europeo di grande qualità". Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina commentando le partite delle due squadre italiane impegnate in Europa League.