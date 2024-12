Gravina: Bilancio sportivo 2024 positivo, nazionali giovanili eccellono

"Da presidente non guardo solo il risultato della nazionale maggiore, che ha vissuto un momento di passaggio e di crescita della squadra, avevamo bisogno di quell'alert negativo (Euro 2024, ndr) per ripartire con maggior entusiasmo e i risultati successivi credo stiano dando dei riscontri di questo". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, facendo un bilancio sportivo del 2024 che definisce "positivo".

"Il voto? Un otto e mezzo va riconosciuto soprattutto per i risultati delle nazionali giovanili - ha aggiunto -. Per la prima volta nella storia abbiamo conseguito un premio importante come il Burlaz riconosciuto dall'Uefa per i risultati conseguiti a livello giovanile, dall'under 17 al 19, negli ultimi 3 anni".