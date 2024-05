Gravina 'Figc non rinuncia a innovazione nonostante resistenze'

"Negli ultimi anni ci confrontiamo quotidianamente con delle parole come innovazione, poi ci siamo spostati su riforme, ora va di moda autonomia. Sono tutte forme che danno l'idea di un confronto continuo con alcune componenti che fanno resistenza a questa idea di cambiamento radicale. Ma la Figc non rinuncia al suo impulso di innovazione". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, alla presentazione di Vivo Azzurro Tv alla Lanterna di Fuksas "Lo abbiamo fatto sul piano economico-finanziario col piano strategico, lo facciamo oggi sul piano della comunicazione trasformando una media factory in media company - ha aggiunto - Ci piace l'idea che la federazione possa lanciare progetti del genere per rendere noti aspetti inediti del calcio. Noi vogliamo dimostrare che c'è altro. Vivo Azzurro tv sarà un contenitore straordinario e parlerà di tutto: dalla base alle nazionali". Gravina ha poi concluso: "Oggi il sentimento provato è di orgoglio, è una giornata storica per la federazione che presenta la sua piattaforma digitale. Vogliamo essere uno specchio in cui l'Italia sia felice di specchiarsi per vedersi, perché no, anche più bella di quella che a volte viene dipinta".