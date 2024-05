Gravina 'nell'Aia situazione politica che genera tensioni'

"Noi riteniamo che all'interno dell'Aia esista una situazione politica che sta generando tensioni. Ringrazio comunque la professionalità degli arbitri perché queste tensioni non hanno toccato la parte tecnica, ma la nostra responsabilità politica è quella di valutare attentamente questi effetti di tensione che stanno creando grande preoccupazione all'interno del sistema associativo degli arbitri". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la conferenza stampa del consiglio federale parlando della richiesta del n.1 degli arbitri, Carlo Pacifici, di rinviare la decisione sui principi informatori dei regolamenti dell'Aia che avrebbero modificato i termini per le elezioni presidenziali del mondo arbitrale. "Oggi Pacifici ha chiesto un rinvio perché vuole affrontare il tema all'interno dell'Aia - ha proseguito Gravina - Tempo concesso ma non c'è voglia di tornare indietro su principi che sono di ampia democrazia, ma che hanno un obiettivo: quello di eliminare conflitto di interesse in sede di elezione Aia. Sui tempi vogliamo affrontare il tutto in tempi rapidi. Ho chiesto a Pacifici di vederci nei prossimi giorni, ma prima hanno bisogno di vedersi loro all'interno".