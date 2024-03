Gualtieri, 'Run Rome The Marathon momento di popolo'

"L'Acea Run Rome The Marathon è l'evento sportivo più grande d'Italia, uno dei più grandi del mondo. E' un momento di popolo, di amore straordinario per l'atletica e per la nostra città, che in questi casi diventa un palcoscenico globale". E' quanto detto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon, in programma il 17 marzo. "E' un evento che riunisce l'eccellenza atletica mondiale e al tempo stesso riesce a essere di massa".