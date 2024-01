Guasto per Loeb al Dakar, Sainz in testa verso la vittoria auto. Carlos Sainz è in procinto di vincere la Dakar per la quarta volta dopo che il suo principale rivale, Sebastien Loeb, ha avuto problemi tecnici. Sainz ha un vantaggio di un'ora e mezza sugli inseguitori. Loeb ha riparato il suo veicolo e continua a gareggiare nonostante il ritardo.