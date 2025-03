Guendouzi: "Lazio pronta a sfidare il Torino per conquistare i tre punti"

Sappiamo di affrontare un'ottima squadra, il Torino è sempre difficile da battere perché è aggressivo e ha calciatori tecnici. Sarà una gara intensa, dovremo pressarli alti per metterli in difficoltà. Conosciamo però le nostre qualità, vogliamo conquistare i tre punti per iniziare al meglio le nove gare che mancano alla fine del campionato". Lo ha detto Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio alla vigilia della gara con il Torino nel match program biancoceleste.

Ai granata il francese ha inoltre già segnato due reti: "Spero di farlo ancora, voglio segnare di più. Lavoro ogni giorno anche per questo ma la cosa più importante è regalaré equilibrio tra difesa e attacco, ora, ad esempio, gioco un po' più indietro per aiutare la squadra. So però di poter segnare più di 5 gol a stagione perché un centrocampista deve saper fare anche quello. La cosa fondamentale rimane quella di dare il massimo in ogni partita".