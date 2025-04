Hadi Tiranvalipour: dall'Iran alla laurea in Scienze Motorie in Italia

Hadi Tiranvalipour, l'atleta iraniano accolto dalla Federazione Italiana Taekwondo nel gennaio 2023, si laureerà domani in Scienze Motorie. Un traguardo che va ben oltre l'ambito accademico e che rappresenta l'ultimo capitolo, in ordine di tempo, di una storia di rinascita, integrazione e speranza resa possibile grazie allo sport. Dopo il suo arrivo in Italia, la Fita si è subito attivata per assistere Hadi nel percorso per ottenere lo status di rifugiato. Un risultato raggiunto anche grazie all'intervento diretto del presidente federale Angelo Cito e alla sensibilità dimostrata dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che hanno reso possibile la costruzione di un percorso concreto di tutela e valorizzazione umana e sportiva.

Fin dal suo ingresso nel progetto federale, Hadi si è allenato stabilmente al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma insieme alla nazionale italiana di taekwondo, trovando un ambiente accogliente e stimolante in sinergia tra Federazione e Coni. Con lui anche atleti ucraini e una ragazza afghana, accolti dalla Fita secondo una linea chiara: quella di uno sport che non si ferma al risultato ma diventa strumento attivo di inclusione. La politica portata avanti dalla Fita e dal presidente Cito è quella di uno sport che assume un ruolo sociale concreto, capace di offrire prospettive reali e nuove possibilità a chi è stato costretto a lasciare tutto. Grazie a questo percorso, Hadi ha partecipato ai Giochi di Parigi 2024 con il Team dei Rifugiati del Cio, portando non solo la sua tecnica, ma una storia forte e simbolica. Storica la visita del Presidente del Cio Thomas Bach al centro federale Fita.

"La storia di Hadi - le parole del presidente Angelo Cito - è la dimostrazione che lo sport può davvero cambiare la vita delle persone. In lui abbiamo creduto fin dal primo momento e siamo orgogliosi che abbia potuto realizzare i suoi sogni, dentro e fuori dal campo di gara. Come ho avuto modo di dichiarare in altre occasioni, i valori olimpici hanno bisogno di atti concreti affinché contaminino le persone e migliorino il mondo in cui viviamo. Bravo Hadi."