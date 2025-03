Hakan Calhanoglu: "Voglio vincere la Champions e il Pallone d'Oro con l'Inter"

"Speriamo di vincere tutto. Sicuramente noi proviamo a rappresentare l'Inter nel migliore dei modi, abbiamo un'enorme responsabilità, lo sappiamo. In Italia ho già vinto tutto, il mio obiettivo è vincere la Champions. Il mio sogno, dato che due anni fa abbiamo perso la finale è tornarci in finale e vincerla. E magari vincere anche il Pallone d'Oro. Poi alzare ancora lo scudetto è un'altra roba importante". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, intervistato da Sport Mediaset.

"Mi hanno alzato non solo come giocatore, ma anche come persona, sono maturato di più - ha proseguito il turco -. Li ringrazierò sempre, quello che fanno, non solo per me, ma per noi, è inspiegabile. Si può solo vivere. Io sto vivendo un momento bellissimo, i nostri tifosi sono incredibili, ti danno a San Siro un'enorme forza e noi vogliamo regalare loro qualcosa di importante. Se è per loro che non sono andato al Bayern Monaco la scorsa estate? Sì".