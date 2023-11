Hojgaard vince a Dubai, McIlroy primo in Europa

I festeggiamenti di Rory McIlroy, per la quinta volta numero uno d'Europa. E ancora: l'exploit, il primo in un torneo delle Rolex Series, di Nicolai Hojgaard, nuovo campione del DP World Tour Championship. A Dubai è successo davvero di tutto nell'ultimo appuntamento stagionale del massimo circuito continentale maschile di golf. Il danese ha celebrato il terzo successo sul DP World Tour imponendosi con 261 colpi (67 66 70 64, -21). In testa nel primo e secondo round, il 22enne di Billund era scivolato al quinto posto al termine del 'moving day', ma con un ultimo giro in 64 (-8) - con nove birdie, di cui cinque nelle ultime sei buche, e un bogey - si è preso l'intera posta in palio, ben tre milioni di dollari a fronte di un montepremi di dieci, il più alto in assoluto per il DP World Tour. Per Hojgaard si chiude così un anno magico, col debutto vittorioso nella Ryder Cup, sul percorso del Marco Simone dove nel 2021 ha vinto l'Open d'Italia. Negli Emirati Arabi Uniti, al Jumeirah Golf Estates (Earth Course, par 72), niente da fare per Matt Wallace. Dopo un terzo round da record, l'inglese ha chiuso al secondo posto con 269 (-19) al fianco del connazionale Tommy Fleetwood e del norvegese Viktor Hovland. Quinta piazza con 271 (-17) per lo spagnolo Jon Rahm, che difendeva il titolo. Stesso score per il francese Matthieu Pavon e il sudafricano Thriston Lawrence. McIlroy non è andato oltre la 22/a posizione con 278 (-10). Poco male per il nordirlandese, per la quinta volta numero uno europeo. Secondo nel world ranking, per il secondo anno consecutivo ha conquistato l'Harry Vardon Trophy quale miglior giocatore del circuito.