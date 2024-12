I Lakers senza LeBron sconfitti dai Timberwolves, Wembanyama guida gli Spurs alla vittoria

Privati di LeBron James, a riposo in questo periodo di programma più leggero con la Coppa NBA, i Los Angeles Lakers sono stati dominati dai Minnesota Timberwolves (97-87), guidati da Anthony Edwards (23 punti) e Julius Randle (21 punti). Anthony Davis è andato vicino alla tripla doppia (23 punti, 11 rimbalzi).

Victor Wembanyama è stato il capocannoniere di San Antonio (28 punti) nel successo a Portland (118-116) ottenuto negli ultimi secondi dopo aver rimontato da -17 punti nell'ultimo quarto. "Wemby" (7 rimbalzi, 7 assist, 2 stoppate) è stato particolarmente solido sulla linea dei tiri liberi con 10 su 10, gli ultimi due dei quali hanno regalato la vittoria agli Spurs a 2 secondi dalla sirena.

Philadelphia sembrava aver trovato un po' di slancio recentemente, invece i 76ers hanno perso in casa contro Indiana (121-107), e ancora una volta hanno pagato dazio alla sfortuna quando Joel Embiid è uscito, colpito al volto. Il pivot MVP del 2023, che ha saltato 17 delle 23 partite della sua squadra in questa stagione, è stato colpito mentre lottava per un rimbalzo contro Bennedict Mathurin nel 2/o quarto, prima di andarsene definitivamente. Senza di lui, Filadelfia ha sofferto contro Tyrese Haliburton (32 punti, 11 rimbalzi). I 76ers hanno totalizzato 7 vittorie e 16 sconfitte in questa stagione.

In un altro duello tra contendenti a Occidente, il campione del 2023 Denver ha ampiamente battuto i Los Angeles Clippers (120-98), nonostante un Nikola Jokic più discreto del solito (16 punti, 7 rimbalzi).