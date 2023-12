Ibra torna a Milanello, prima volta da advisor" (90 characters)"

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello, questa volta con le nuove vesti di Advisor della Proprietà e Consulente dei Dirigenti Rossoneri. Lo Svedese è apparso motivato, entusiasta, curioso e pronto a dare il suo contributo nel nuovo ruolo. Ha parlato con Moncada e si sente spesso con l'AD Furlani. La visita dell'ex campione era attesa da giorni, ma è stata rinviata a causa di problemi influenzali che lo hanno costretto a rimandare anche l'incontro con Pioli e la squadra. Per Ibrahimovic, questa è comunque anche l'occasione di rivedere ex compagni dopo pochi mesi dall'addio al calcio giocato. La presenza dello Svedese arriva ad una settimana dall'eliminazione dalla Champions League, seguita poi dalla vittoria con il Monza in campionato, che però ha portato ad altri due pesanti infortuni. Il Milan venerdì sarà di nuovo in campo contro la Salernitana e l'obiettivo è quello di trovare continuità per restare agganciato ai primi posti in classifica.