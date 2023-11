Iga Swiatek vince le Wta Finals, sconfiggendo Jessica Pegula.

La polacca Iga Swiatek ha battuto la statunitense Jessica Pegula ed ha vinto le Wta Finals, tornando al numero uno della classifica mondiale. Swiatek ha dominato Pegula dall'inizio alla fine dell'incontro, aggiudicandosi la vittoria per 6-1 6-0 in 59 minuti. La vittoria del torneo assicura alla campionessa polacca di finire la stagione da numero uno del mondo per il secondo anno consecutivo. Swiatek aveva battuto la numero uno mondiale uscente Aryna Sabalenka nelle semifinali di domenica.