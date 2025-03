Igor Tudor si presenta come nuovo allenatore della Juventus

"Le emozioni ci sono, ma non solo per la Juve perché è un club che tutti vorrebbero allenare: c'è voglia di fare lavoro, di fare bene, di raggiungere gli obiettivi": così il nuovo tecnico bianconero, Igor Tudor, si presenta in conferenza stampa. "Credo tanto in questa squadra, c'è poco tempo di lavorare ma darò tutto, ieri sono arrivati tutti ma non ci sono scuse - continua il croato - e nella mia vita non ho mai cercato scuse: cerco responsabilità dai giocatori'.