Il 12enne Nardi e il sogno di battere Djoko, "Il mio idolo"

Luca Nardi otto anni fa era un 12enne e come tutti i giovani tennisti sognava di diventare "da grande" un giocatore Atp. Aveva un idolo: era Novak Djokovic che oggi ha battuto a Indian Wells. In una video intervista di Luca Fiorino il 12enne Luca Nardi era già molto determinato, malgrado la giovanissima età, e si raccontava fissando i propri obiettivi sportivi: "Il mio sogno? Beh, è diventare un giocatore Atp", spiegava. In quel periodo Djokovic non era il dominatore assoluto del tennis mondiale e lottava con campioni come Rafa Nadal e Roger Federer, ma Nardi lo aveva indicato come suo modello. A chi gli chiedeva chi fosse il suo idolo rispondeva con sicurezza: "Djokovic. Perché mi piace come sta in campo, come gioca, quanto corre".