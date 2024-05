Il belga Kompany nuovo allenatore del Bayern Monaco

Il belga Vincent Kompany è il nuovo allenatore del Bayern Monaco Lo ha annunciato il club tedesco. Per Kompany - che subentra a Thomas Tuchel - contratto triennale fino al 2027. "Non vedo l'ora di affrontare questa sfida - le prime parole del belga - E' un grande onore poter lavorare per questo club: il Bayern è un'istituzione del calcio mondiale"