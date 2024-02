Il Bologna continua a sognare, 2-0 alla Fiorentina e 4/o posto

Continua la favola del Bologna che batte anche la Fiorentina e sale a 42 punti, al quarto posto in condominio con l'Atalanta. Nel recupero della 21/a giornata, la squadra di Thiago Motta batte la Viola grazie alle reti di Orsolini (al nono centro stagionale) al 12' del primo tempo e di Odgaard in pieno recupero (50' st), aggiudicandosi lo spareggio per l'Europa. Agganciata la squadra di Gasperini che ha una partita in meno, dovendo recuperare la gara con l'Inter. La Fiorentina di Italiano, dopo il successo sul Frosinone, frena nella corsa Champions.