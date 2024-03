Il Bologna espugna Empoli, Europa più vicina

Il Bologna espugna Empoli per 1-0 e rafforza il quarto posto in classifica che permette agli emilliani di sognare una storica qualificazione in Champions League. Decisivo il gol di Fabbian al 49' del secondo tempo. Passo falso interno dei toscani che concludono la partita in 10, dopo che all'43' della ripresa Ebuehì ha lasciato il campo per infortunio. In classifica i felsinei salgono a 54 punti, a +6 dalla Roma e a +7 dall'Atalanta. L'Empoli resta fermo a 25 punti, uno più dell'Udinese che è terzultima.