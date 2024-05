Il cinese Sun Yang vuole tornare alle gare "prima possibile"

Il nuotatore cinese Sun Yang, tre volte campione olimpico, ha dichiarato di voler tornare alle competizioni "prima possibile" dopo che oggi è terminata la sua squalifica di quattro anni e tre mesi per doping. L'atleta era fermo dal febbraio 2020 per aver distrutto con un martello un campione del suo sangue prelevato durante un controllo antidoping a sorpresa, eseguito presso la sua abitazione nel settembre 2018. Si era difeso sostenendo che i controllori non avevano le autorizzazioni necessarie. Inizialmente sospesa per otto anni, la sanzione gli è poi stata ridotta a quattro anni, in appello, dalla Corte Arbitrale dello Sport. "Spero di poter scegliere una competizione il più rapidamente possibile e di ritrovarmi sul blocco di partenza", ha detto l'atleta 32enne ai media cinesi. Non sarà comunque possibile per lui partecipare ai Giochi di Parigi. Sun Yang è stato il primo cinese a vincere l'oro olimpico, nei 400 e nei 1.500 metri, ai Giochi di Londra del 2012. Nel suo record figurano anche 11 titoli mondiali tra il 2011 e il 2019.