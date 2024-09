Il derby di Madrid finisce 1-1, Correa segna al 96'

E' finito in parità, 1-1, con una rete di Correa al 96' convalidata dal Var, il derby di Madrid caratterizzato dall'interruzione della partita, poi ripresa, per le intemperanze dei tifosi dell'Atletico (che giocava in casa) dopo il gol del vantaggio del Real, con Eder Militao. Poco dopo in campo è piovuto di tutto, specie dal settore dietro alla porta delle 'merengues', e alcuni supporter biancorossi erano perfino entrati a bordo campo, calmati da Koke e i suoi compagni. L'arbitro aveva interrotto dopo il match dopo l'annuncio dello speaker, poi la partita è ripresa con l'emozione del pari dell'Atletico al sesto degli otto minuti di recupero. Così ora il Real recupera un solo punto nei confronti del capolista Barcellona, sconfitto ieri dall'Osasuna: 18 per i campioni d'Europa contro i 21 dei blaugrana. L'Atletico è terzoa quota 16.