Il Genoa batte 2-0 l'Udinese e raggiunge i 33 punti in classifica, compiendo un passo forse decisivo verso la salvezza. Sblocca il risultato la rete in rovesciata di Retegui (35'), arriva poi il colpo di testa di Bani (40'). Un uno-due dal quale l'Udinese non riesce a riprendersi, complice anche l'espulsione di Kristensen ad inizio ripresa.