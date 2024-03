Il Leverkusen vince ancora, vola a +10 sul Bayern

Il Bayer Leverkusen ha portato a dieci i punti di vantaggio sul Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga grazie alla vittoria per 2-0 a Colonia in un posticipo della 24/a giornata di campionato e sfruttando il pareggio dei campioni uscenti, 2-2 venerdì scorso a Friburgo. Il Leverkusen, che è imbattuto da 34 partite, ha avuto il vantaggio di giocare gran parte della gara in superiorità numerica dopo l'espulsione al 15' di Thielmann e si è portato in vantaggio al 38' con Frimpong, all'ottavo gol stagionale in campionato. Nella ripresa, al 28', la squadra di Xabi Alonso ha raddoppiato con Grimaldo e il Colonia, che ha colpito due pali, non è più riuscito a reagire, rimanendo terz'ultimo in classifica a -8 dalla zona salvezza.