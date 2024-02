Il Liverpool vince la Coppa di lega inglese, Chelsea battuto 1-0

Il Liverpool ha battuto il Chelsea 1-0 ai tempi supplementari nella finale di Coppa di Lega, o Carabao Cup, disputata a Wembley. I Reds non vincevano un trofeo dal 2022 e sono scesi in campo con una formazione piena di giovanissimi per le tante assenze, ottenendo il successo grazie al loro esperto capitano, Virgil van Dijk, che al 13' del secondo supplementare ha segnato di testa la rete decisiva. Il Liverpool è in testa alla Premier League ed è ancora in corsa sia in Coppa d'Inghilterra sia in Europa League nell'ultima stagione sotto la guida di Juergen Klopp, che ha annunciato di voler lasciare la panchina e prendersi un anno sabbatico.