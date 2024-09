Il Manchester City conferma, l'infortunio di Rodri é grave

Il Manchester City ha confermato la gravità dell'infortunio al ginocchio del centrocampista difensivo spagnolo Rodri. La durata della sua assenza non è stata ancora valutata, ma si parla di diversi mesi. Il giocatore, 28 anni, si è infortunato ai "legamenti del ginocchio destro" contro l'Arsenal (2-2) domenica. Alcuni media britannici parlano addirittura di stagione finita per Rodri, campione d'Europa quest'estate con la Spagna. Solo la scorsa settimana, il nazionale spagnolo aveva denunciato l'aumento del numero di partite stagionali e le conseguenze sulla salute dei giocatori e sulla qualità dello spettacolo in campo. Il programma attuale, "a mio parere è eccessivo", aveva detto. "Dobbiamo prenderci cura di noi stessi, siamo i protagonisti di questo sport, o di questo business, come lo si voglia chiamare", ha spiegato Rodri, ventilando la possibilità di uno sciopero dei giocatori. Il marcatore della finale di Champions League 2023, vinta per la prima volta dai "Citizens", fino ad ora aveva saltato solo una delle ultime 84 partite tra club e Nazionale. Per sostituirlo l'allenatore Pep Guardiola può contare su Mattéo Kovacic, Ilkay Gündogan e Rico Lewis, giovane difensore versatile in grado di giocare in quel ruolo.