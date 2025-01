Il Milan torna a casa con la Supercoppa: Calabria e Conceiçao protagonisti

Questa mattina il Milan è rientrato a Malpensa dopo la vittoria della Supercoppa a Riad. Medaglia al collo e trofeo in braccio per Davide Calabria che ha "realizzato un sogno di bambino alzando la coppa". Ora l'obiettivo è migliorarsi in campionato. "Portare a casa la coppa ti dà questa spinta in più per poter fare bene. Conceicao è un grande allenatore - racconta Calabria ai giornalisti - ha fatto subito capire la sua voglia di fare, la volontà, la grinta, cose fondamentali per poter vincere queste coppe".

Sergio Conceiçao ha cambiato la squadra e lo racconta ancora una volta Leao: "Partita di squadra, abbiamo fatto tutti un grande lavoro, siamo contentissimi. Quando è arrivato il mister ci ha portato un'altra energia come ho detto ieri. Abbiamo sentito assolutamente un cambiamento".