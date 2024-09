Il Napoli batte il Monza 2-0 ed è solo in testa alla classifica

Il Napoli batte 2-0 il Monza e torna da solo in testa alla classifica di serie A, un posto che gli mancava dalla stagione dello scudetto. Politano e Kvaratskhelia firmano i gol del successo in una partita vinta ma non facile, con un primo tempo che è stato tutto azzurro, ma nella ripresa il Monza attacca non trovando però la via del gol. Il match finisce così con la gioia del Maradona e la voglia di ricostruire di Alessandro Nesta al Monza, club arrivato a 15 partite, compresa la scorsa stagione, senza vincere.