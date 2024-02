Il Napoli travolge il Sassuolo 6-1: tripletta di Osimhen

IL Napoli sbanca il Mapei Stadium e infligge un duro colpo al Sassuolo al quale il cambio di allenatore non è servito per tornare a far punti. I partenopei si impongono con un rotondo 6-1 grazie alle reti di Rrahmani, Osimhen e Kvaratskhelia che hanno ribaltato il momentaneo 1-0 di Racic per gli emiliani. Parte con un passivo ampio l'esperienza del neo allenatore Bigica sulla panchina del Sassuolo. Eppure la squadra di casa aveva illuso i propri tifosi passando inaspettatamente in vantaggio al 17'. La squadra di Calzona ha però reagito immediatamente: al 29' il pareggio di Rrahmani; poi si è scatenato Osimhen autore di una tripletta. Il nigeriano è andato in gol al 31', al 41' e al 2' del secondo tempo. Quindi si è unito alla festa Kvara che ha segnato una doppietta al 6' della ripresa e poi al 30'. In classifica il Napoli sale a 40 punti a otto dal quarto posto utile per la Champions occupato dal Bologna. Il Sassuolo è fermo a 20 punti, in piena zona retrocessione, insieme a Verona e Cagliari con + 7 sull'ultima e -3 da Udinese e Frosinone.