Il nuovo Monza di Bocchetti affronta il Parma: scontro diretto per la salvezza

Il "nuovo" Monza di Salvatore Bocchetti esordisce a Parma, in uno scontro diretto per la salvezza da non sbagliare. È subito una prova importante per il tecnico napoletano che, dopo aver preso il posto di Alessandro Nesta a ridosso di Natale, sabato alle 15 scende in campo con la sua squadra in casa dei ducali, nella sfida che mette di fronte le due peggiori squadre per rendimento delle ultime 5 giornate. Bocchetti dovrebbe puntare ancora sul 3-4-2-1, con Daniel Maldini che tornerà a disposizione dopo la squalifica e agirà sulla trequarti accanto a Gianluca Caprari, alle spalle di Dany Mota. Ancora in dubbio Milan Djuric che dovrebbe tornare a completa disposizione per la prima sfida del 2025 contro il Cagliari. La scossa con una vittoria a Parma permetterebbe ai brianzoli di accorciare sulla zona salvezza, ma non eviterebbe di chiudere il 2024 all'ultimo posto in classifica.