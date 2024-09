Il Real Madrid annuncia, Courtois è infortunato

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois si è infortunato all'adduttore della gamba sinistra ieri, durante il derby contro l'Atletico (1-1), ha annunciato il club, senza specificare la durata della sua indisponibilità. "Gli esami effettuati oggi dal servizio medico del Real Madrid sul nostro giocatore Thibaut Courtois hanno diagnosticato una lesione all'adduttore della gamba sinistra - ha comunicato il Real Madrid in un comunicato -. Stiamo aspettando di vedere l'evoluzione (dell'infortunio)". Secondo i media spagnoli, il nazionale belga non potrebbe tornare a giocare fino a metà ottobre, dopo la sosta per le nazionali, che gli farebbe saltare la trasferta di mercoledì a Lille nella seconda giornata della fase a gironi della Champions e la partita della Liga in casa contro il Villarreal il prossimo fine settimana. I vincitori della Champions League sono già privi ;;da diverse settimane di Kylian Mbappé, infortunato alla coscia sinistra.