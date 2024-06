Il team Alpine prolunga il contratto a Gasly

Il team Alpine di Formula 1 ha reso noto di aver prolungato il contratto a Pierre Gasly alla stagione 2026 e anche oltre. Una decisione che era nell'aria per il pilota 28enne di Rouen, il cui accordo con la scuderia sarebbe scaduto nel 2025, mentre ora sarà da trovare il prossimo compagno di squadra al posto del partente Esteban Ocon, ricerca che impegna anche il nuovo consulente esecutivo della squadra, Flavio Briatore. "Sono qui da oltre 18 mesi ed è sempre stata mia intenzione costruire un progetto a lungo termine con Alpine, una squadra in cui mi sento a casa - ha commentato Gasly -. Anche se in pista è stata una stagione complicata per ora, rimango fedele al progetto e non vado da nessuna parte. Sono soddisfatto dei cambiamenti apportati, del duro lavoro e della direzione che sta prendendo la squadra". "Abbiamo grandi ambizioni per la stagione in corso e lavoreremo senza sosta per raggiungerle. Ci prenderemo il tempo necessario per decidere il compagno di squadra di Pierre e siamo entusiasti delle opzioni che abbiamo sul tavolo", le parole del team principal, Pierre Famin.