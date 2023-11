Immobile, gestione Sarri non cambierà

La gestione di Immobile non subirà cambiamenti, ma dovremo monitorare attentamente le sue condizioni fisiche. Secondo Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la vittoria dei suoi contro il Celtic che ha portato i biancocelesti momentaneamente in cima al girone E, è meglio che giochi 60 minuti o 30 come oggi, piuttosto che due partite esausto. Il tecnico ha anche espresso parole di elogio per Isaksen: "Ci vogliono alcuni mesi di adattamento, ma si vedeva che avesse buone potenzialità. Oltre ad essere molto giovane, il ragazzo ha cambiato modo di allenarsi, di mangiare...". Parlando della scelta di tenere Immobile in panchina, Sarri ha aggiunto: "È un'idea nata stamattina, volevamo avere giocatori forti in panchina, lui e Pedro danno un po' di garanzie per il finale di partita".