In Coppa di Lega inglese fuori il Chelsea

Il Chelsea, finalista uscente della Coppa di Lega inglese, è stato sconfitto negli ottavi sul campo del Newcastle (2-0), subendo due gol in tre minuti da Alexander Izak e dal francese Axel Disasi. E' passato ai quarti il Manchester United, in crisi in campionato, ma facile vincitore sul Leicester (5-2). Il Liverpool campione in carica ha dovuto faticare per battere in trasferta il Brighton (3-2). I Reds hanno sofferto fino al secondo tempo per sbloccare il risultato grazie alla doppietta di Cody Gakpo (46' e 63'). Lo United, con Ruud van Nistelrooy in panchina per sostituire l'esonerato Erik ten Hag, ha vinto contro il Leicester con due doppiette di Casemiro e Bruno Fernandes. L'Arsenal, terzo in Premier League, non ha lasciato alcuna possibilità alla squadra di seconda divisione del Preston (3-0). Il Crystal Palace ha vinto in casa dell'Aston Villa (2-1). Ieri Southampton e Brentford hanno ottenuto il passaggio del turno a spese di due club di 2a divisione, Stoke e Sheffield Wednesday.