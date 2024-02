Incidente stradale per Niang, attaccante dell'Empoli illeso

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6, nel centro di Empoli (Firenze), per M'baye Niang, il nuovo attaccante degli Azzurri, autore di due gol su rigore nelle ultime due gare del club empolese. Alla guida del suo suv Mercedes il giocatore ha colpito due auto in sosta al lato della strada. Nell'impatto una utilitaria è andata distrutta. Il calciatore è stato portato al pronto soccorso solo per un controllo rapido: non è rimasto ferito. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. "Ci tengo a precisare - ha poi dichiarato il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi in una nota - che Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire ed unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione. Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta. M'Baye sta bene, tutti i test svolti come da prassi dalle autorità competenti hanno dato esito completamente negativo. Questo pomeriggio il calciatore si allena regolarmente col gruppo di mister Nicola per preparare la gara di sabato contro il Sassuolo".