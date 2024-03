Indian Wells: Alcaraz batte Auger-Aliassime e va agli ottavi

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha superato il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells approdando agli ottavi, così come fatto nel torneo femminile dall'azzurra Jasmine Paolini e dalla n.1 al mondo, la polacca Iga Swiatek. Alcaraz ha battuto in due set il canadese Felix Auger-Aliassime (n.31 Atp) col punteggio di 6-2, 6-3. Il campione in carica affronterà negli ottavi di finale l'ungherese Fabian Marozsan (n.58). Paolini ha sconfitto in rimonta la russa Anna Kalinskaya col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. Una sfida molto difficile per la toscana che grazie al carattere non si è data per vinta e ha messo sotto pressione la rivale, già battuta in finale a Dubai, centrando la settima vittoria di fila. Swiatek ha battuto la ceca Linda Noskova, che l'aveva eliminata nella stessa tappa degli Australian Open. In difficoltà all'inizio della partita e sotto 4-2 nel primo set, Swiatek ha messo insieme dieci gaame di fila per imporsi 6-4, 6-0.