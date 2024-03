Indian Wells: derby tra neo-mamme, Kerber-Wozniacki agli ottavi

La tedesca Angelique Kerber, triplice vincitrice di un torneo del Grande Slam e tornata dalla maternità all'inizio di gennaio, e la danese Caroline Wozniacki, tornata l'estate scorsa dalla maternità, si sfideranno negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Wozniacki, ex numero 1 e vincitrice di un Grande Slam, è tornata da due maternità la scorsa estate. Wozniacki (33) ha battuto l'americana Katie Volynets con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-0. Kerber, ex numero 1 mondiale e retrocessa al 607mo posto, ha battuto la russa Veronika Kudermetova (n.19) 6-4, 7-5. Vincitore degli Australian Open (2016), Wimbledon (2018) e degli US Open (2016), Kerber ha fatto una pausa di un anno e mezzo a partire dall'estate del 2022. Sconfitta al primo turno dell'Australian Open, poi del Wta 500 di Linz (Austria), ha conquistato tre vittorie in California, di cui una contro la decima mondiale Ostapenko al secondo turno. L'ex N.1 mondiale giapponese Naomi Osaka, anch'essa tornata ad alto livello a gennaio dopo aver dato alla luce una figlia, giocherà lunedì il suo terzo turno contro la belga Elise Mertens.