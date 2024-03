Indian Wells: Nardi, "un miracolo, battere Nole è pazzesco"

"Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Novak. È pazzesco". Luca Nardi commenta così la sua vittoria a Indian Wells contro il numero 1 della classifica Atp, Novak Djokovic Il 20enne pesarese, n.123 Atp, diventa il giocatore con la classifica più bassa ad aver mai sconfitto Nole in un torneo di questa categoria o in uno Slam (primato che finora spettava al sudafricano Kevin Anderson, n.122 quando si impose a Miami nel 2008). E' il quarto tennista con il ranking più basso a battere un numero umo del mondo in carica in un "1000". Nardi mercoledì affronterà l'americano Tommy Paul, n.17 del ranking, che ha battuto in due set il francese Ugo Humbert, n.14 Atp. Tra i due non ci sono precedenti.