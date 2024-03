Indian Wells, Ruud elimina Monfils e va ai quarti

Casper Ruud (n.9 del mondo) ha avuto la meglio in tre set sul francese Gael Monfils (37 anni, n.54) negli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells. Forte di un servizio formidabile (6 ace, 72% di prime), Monfils ha dominato il primo set, strappando il servizio a Ruud alla prima occasione, sul 3-2. Ha salvato tre break point nel secondo set sul 4-3 per il suo avversario, spingendosi fino al game decisivo dove Ruud ha prevalso ai tiebreak. si è subito allontanato. Nel terzo a Rune è bastato togliere il servizio una volta a Monfils per passare ai quarti, dove il norvegese domani affronterà l'americano Tommy Paul (n.17) o l'italiano Luca Nardi (n.123), che lunedì ha battuto a sorpresa il numero 1 del mondo Novak Djokovic.